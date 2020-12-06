TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2020/12/06 18:18

新型コロナ　鹿児島県内新たに計１４人感染

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は６日、４０代から８０代の男女１３人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。徳之島町が７人、姶良市が４人、指宿市と伊仙町が各１人。鹿児島市が発表した１人を含め同日の感染確認は計１４人。県内の累計は６７３人。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ