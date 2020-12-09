１．

新型コロナ 鹿児島県で新たに１８人感染確認 うち徳之島クラスター５人

２．

新型コロナ 高校教諭１人の感染公表 接触の生徒ら自宅待機 出水

３．

徳之島クラスター拡大計24人 新型コロナ8日発表、新たな感染は10～90代男女18人 鹿児島県内累計701人

４．

伊仙町議長がコロナ理由に辞職 「感染恐れの議員出席、責任持てない」 鹿児島・徳之島

５．

徳之島クラスター 飲食店の会食で拡大、県職員も 新型コロナ7日発表 新たに10人感染、鹿児島県内累計683人

６．

空母「瑞鳳」の甲板下の部屋。３人椅子に座って待機中、真ん中の乗組員が突然後方に崩れ落ちた。遺体の仮置き場まで背負って運んだ。そこは地獄絵図だった〈証言 語り継ぐ戦争〉

７．

新型コロナ 鹿児島県で新たな離島クラスター 徳之島、計１９人感染

８．

新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認

９．

〈硫黄島 激戦前夜〉爆撃の穴だらけ、頭よぎる玉砕の２文字 「こんなちっぽけな島が命運を握っているのか…」

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まるでヤマイモ？「掘っても掘っても…」 サツマイモ収穫したら１．８メートル 曽於の瀬戸山さん