新燃岳、噴火警戒レベル１に引き下げ

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新型コロナ 鹿児島市でクラスター 接待を伴う飲食店、従業員計１４人感染 県内１２例目

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高校クラスター、教諭３分の２コロナ感染 大学入試控え衝撃「終わり見えない」 鹿児島・出水

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鹿児島県、病床確保計画フェーズ３に引き上げ

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新型コロナ 鹿児島県内で３０人感染 うち出水のクラスター関連は１４人 県内累計７７１人

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新型コロナ感染最多４０人、県フェーズ上げ調整 徳之島クラスター計５５人に 島全体集計に変更 9日発表、県内累計741人

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新型コロナ 鹿児島県内で４０人感染 一日で過去最多

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新型コロナ 高校クラスター計26人、徳之島は計58人 鹿児島県内10日発表

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鹿児島県内で初の学校クラスター 出水中央高教諭ら計１２人感染確認 新型コロナ

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離島感染急拡大、医師「看護師が不足」 医療逼迫を懸念、県民に危機感向上訴え 新型コロナ・鹿児島

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師走の街、コロナ直撃 県内感染急増、忘年会キャンセル相次ぐ 出水は鳥フルとダブル警戒