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火山
2020/12/11 11:15
新燃岳、噴火警戒レベル１に引き下げ
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鹿児島地方気象台は１１日、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。火山性地震の低下などで火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性が低くなったと判断した。気象台は２０２０年１月２日にレベル１から２に引き上げていた。
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