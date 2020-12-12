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時計 2020/12/12 16:07

新型コロナ　鹿児島市で新たに１２人感染確認　うちクラスター関連１１人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１２日、１０代から７０代の男女１２人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。このうち、接待を伴う飲食店クラスター（感染者集団）関連は１１人。

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