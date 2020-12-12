新型コロナ　鹿児島県で計１７人感染確認　累計８１３人

鹿児島県は１２日、１０代から５０代の男女５人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。このうち、徳之島クラスター（感染者集団）関連が１人。鹿児島市が発表した１２人を含め、同日の感染確認は計１７人。県内累計は８１３人。