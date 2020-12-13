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時計 2020/12/13 16:07

鹿児島ＵのＪ２昇格ならず

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南日本新聞ニュース
　サッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の今季Ｊ２昇格がなくなった。１３日、昇格圏の２位長野が岐阜と０－０で引き分けたため、鹿児島Ｕとの勝ち点差が４となり、残り１試合を残して昇格の可能性が消滅した。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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