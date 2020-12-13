南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
13
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３モール
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
スポーツ
＞
サッカー
＞
鹿児島ユナイテッドFC
2020/12/13 16:07
鹿児島ＵのＪ２昇格ならず
Tweet
シェア
サッカーＪ３・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の今季Ｊ２昇格がなくなった。１３日、昇格圏の２位長野が岐阜と０－０で引き分けたため、鹿児島Ｕとの勝ち点差が４となり、残り１試合を残して昇格の可能性が消滅した。
（結果詳細は
南日本新聞
でご覧になれます）
鹿児島ユナイテッド応援サイト
薩鹿王国（さっかーおうこく）
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
馬毛島海底調査１４日にも開始 台船が移動
12月13日 17:15
新型コロナ 鹿児島市で新たに６人感染確認 うち飲食店クラスター４人
12月13日 16:57
鹿児島ＵのＪ２昇格ならず
12月13日 16:07
鹿児島Ｕ、Ｇ大阪Ｕ－２３に６－４で勝利 4連勝
12月13日 15:04
シュトーレン食べてセネガルに緑を ＮＰＯサポーターが販売
12月13日 13:00
親子でボクシング 鹿児島国体の競技開催地・阿久根で教室
12月13日 11:00
蟄居中の岩倉具視、薩摩藩士への書状発見 孝明天皇急逝「血涙止まず」 鹿児島県立図書館公開へ
12月13日 10:00
ニシムタ吉田店、来年夏に新設へ 鹿児島県に届け出
12月13日 10:00
新型コロナ 南さつま市の高校生２人感染、鹿屋体育大さらに学生２人 鹿児島
12月13日 09:30
新型コロナ 接待伴う飲食店クラスター拡大計38人、徳之島は計64人 鹿児島12日発表
12月13日 09:10
コネリーさん追悼コーナー 原作やガイド本展示 坊津図書館
12月13日 09:00
コロナに負けず、元気に伝統の棒踊り 川辺・田部田の小中学生１８人
12月13日 08:00
コロナ苦境吹き飛ばせ 露店フェスタにぎわう 鹿児島市
12月13日 06:30
半世紀の画業たどる「萩尾望都展」開幕 鹿児島市・長島美術館
12月12日 23:00
「ワーケーション聖地に」実践中の経営者講演 指宿
12月12日 22:30
リュウキュウアユの産卵ピーク 奄美市住用の川内川
12月12日 22:00
フォトニュースで１年振り返る 山形屋で来月１２日まで
12月12日 21:00
出水市２支所が新築開所 高尾野には図書館移転
12月12日 20:30
初戦突破へ一丸、日本選手権に２３日初出場 国分中央高女子ハンド部
12月12日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で計１７人感染 累計８１３人
12月12日 18:00
新型コロナ 鹿児島市で新たに１２人感染確認 うちクラスター関連１１人
12月12日 16:07
新型コロナ 鹿児島県、警戒基準「２」を維持 対策会議「病床は逼迫していない」
12月12日 14:00
仏の日本酒コンクールに焼酎・泡盛部門を新設 ２０２１年度から
12月12日 13:00
「ツルガイド博士」５８人結団式 出水・観察センター
12月12日 11:00
〈硫黄島 激戦前夜〉１日４回「定期便」から爆弾の雨 「滑走路に赤い布を付けた竹さお。時限爆弾の目印だった」
12月12日 10:30
「心に染みる情景」洋画家の田代紀之さん個展 鹿児島市・山形屋画廊
12月12日 10:00
裁判員「急に目の色が変わった」…死刑判決の直後、「許されんぞ」被告暴れ法廷騒然 鹿児島・日置５人殺害公判
12月12日 09:30
新型コロナ、鹿児島県内休校相次ぐ 曽於市教員2人、鹿屋体育大生も2人感染
12月12日 09:00
創立７０周年祝い、全児童６７５人が風船飛ばす 薩摩川内・可愛小
12月12日 09:00
新型コロナ感染者6日連続2桁 接待伴う飲食店クラスター計27人に 高校関連計28人、徳之島は計63人 鹿児島11日発表
12月12日 08:50
戻る
このページのトップへ
▲