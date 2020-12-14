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新型コロナウイルス
2020/12/14 16:09
新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認 全員クラスター関連
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鹿児島市は１４日、１０歳未満〜６０代の男女４人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。全員が、接待を伴う同市の飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連。同クラスターは計４７人となった。
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