南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
12
月
17
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３モール
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
災害・防災
2020/12/17 18:23
鹿児島工業高校から黒煙 けが人なし 鹿児島市
Tweet
シェア
１７日午後５時すぎ、鹿児島市草牟田２丁目の鹿児島工業高校で、「黒い煙が上がっている」と同校教諭から１１９番があった。鉄筋６階建て校舎の６階部分から黒煙が上がり、同市消防局によると、けが人はいない。午後５時２０分ごろに鎮火した。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
鹿児島工業高校から黒煙 けが人なし 鹿児島市
12月17日 18:23
新型コロナ 鹿児島県内で４人感染 累計８６２人
12月17日 17:06
新型コロナ 鹿児島市で新たに３人感染確認
12月17日 16:05
城山に鹿児島城建物跡 鬼瓦や基礎遺構も出土 「大手口」の存在確認 鹿児島市
12月17日 14:00
照国神社ですす払い 絵馬の文字「前進」は鬼滅の刃で使われた書体 鹿児島市
12月17日 13:30
同志社大生にオンラインでマスコミ講座 鹿児島シティＦＭ
12月17日 13:00
おいしい茶の入れ方知って 製茶業者らがお茶教室 志布志・田之浦小
12月17日 11:00
盟約都市ＰＲ、ラッピング市電刷新 ４台順次運行、まずは「ストラスブール号」 鹿児島市
12月17日 10:35
〈馬毛島問題〉計画撤回求める意見書可決 西之表市議会
12月17日 10:15
クロヒョウ事故受け、おり形状見直しへ 鹿児島市・平川動物園
12月17日 10:00
宇宙につながる街、肝付町 鹿大生がよかど鹿児島でＰＲイベント
12月17日 10:00
曽於市立校職員の一部、会議中マスクせず 換気や消毒にも不備 新型コロナ・鹿児島
12月17日 09:50
南さつま市の高校７人目感染、冬休み前倒し 新型コロナ・鹿児島16日発表
12月17日 09:05
建設業全国作文コンで２人が最高賞 鹿児島県知事に受賞報告
12月17日 09:00
創立１４０周年記念焼酎「うこっ子」完成 阿久根・大川小
12月17日 08:00
川内原発２号機も対テロ施設完成
12月17日 06:30
鹿児島県内厳しい冷え込み 紫尾山で雪ちらつく
12月16日 23:00
児童が「鶴田和紙」作り挑戦 卒業証書用に さつま・柏原小
12月16日 22:30
天文館冬のイルミネーション 客足回復願い輝き３倍
12月16日 22:00
模擬投票で選挙の仕組み学ぶ 曽於・末吉中で出前授業
12月16日 21:00
心癒やす絵手紙展 銀行ロビーで開催 霧島・国分
12月16日 20:30
奄美大島で製糖開始 初日糖度は前期並み 笠利・富国製糖
12月16日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で新たに９人感染確認 累計８５８人
12月16日 17:36
Ｌかごしまがチャイルド・ユースサポート章受章 地域支え合い評価
12月16日 13:00
児童が地元の田の神像巡り 田んぼ道で自転車快走 金峰・田布施小
12月16日 11:00
新型コロナ 鹿児島・奄美駐屯地の３０代隊員感染
12月16日 10:30
曽於市立学校、２３日まで休校延長 指導主事派遣、自習で対応 新型コロナ・鹿児島
12月16日 10:15
鹿屋体大クラスター 半数近く寮生活「仲の良さ裏目」 県内大学、部活やサークル交流制限に限界 新型コロナ・鹿児島
12月16日 10:00
花に潜む情熱 洋画家・浜元ヤロスラヴァさん作品展 鹿児島市
12月16日 10:00
クロヒョウに襲われ、頭と両手に飼育員けが おりの隙間から引っかかれ 平川動物園
12月16日 09:15
戻る
このページのトップへ
▲