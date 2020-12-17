鹿児島工業高校から黒煙　けが人なし　鹿児島市

１７日午後５時すぎ、鹿児島市草牟田２丁目の鹿児島工業高校で、「黒い煙が上がっている」と同校教諭から１１９番があった。鉄筋６階建て校舎の６階部分から黒煙が上がり、同市消防局によると、けが人はいない。午後５時２０分ごろに鎮火した。