2020/12/19 11:00
京セラ国分が新研究棟、2022年9月操業 情報通信、環境分野を強化 霧島市と立地協定
京セラ（京都市、谷本秀夫社長）は１８日、情報通信や環境エネルギー分野の研究開発体制強化のため、鹿児島国分工場（霧島市国分）に新たな研究棟を建設する立地協定を霧島市と結んだ。約１００億円投資し、２０２２年９月操業を目指す。
鹿児島国分工場の新たな研究棟について説明する京セラの稲垣正祥執行役員上席（左から２人目）＝１８日、霧島市役所
国分工場敷地内の約１万３千平方メートルに鉄骨５階建て、延べ床面積約２万３千平方メートル。来年１月に着工する。３５０人体制で新規雇用は３５人程度の見込み。
工場内に分散していた材料、生産、解析評価の技術研究３部門を集約。第５世代（５Ｇ）移動通信システム対応スマートフォンやＩｏＴ（モノのインターネット）機器に使うコンデンサー、燃料電池の主要部品などの研究開発を行うほか、航空宇宙、医療ヘルスケア分野への展開も図る。
同市役所であった調印式には、塩田康一知事も立ち会った。同社の稲垣正祥執行役員上席は「世界に向けた最先端製品を生み出したい」と話した。
国分工場は１９７２年操業で、同社国内最大の製造拠点。敷地面積は約３９万３千平方メートルで、従業員はパートを含め約４８５０人。
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京セラ国分が新研究棟、2022年9月操業 情報通信、環境分野を強化 霧島市と立地協定12月19日 11:00
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