京セラ国分が新研究棟、2022年9月操業　情報通信、環境分野を強化　霧島市と立地協定

京セラ（京都市、谷本秀夫社長）は１８日、情報通信や環境エネルギー分野の研究開発体制強化のため、鹿児島国分工場（霧島市国分）に新たな研究棟を建設する立地協定を霧島市と結んだ。約１００億円投資し、２０２２年９月操業を目指す。国分工場敷地内の約１万３千平方メートルに鉄骨５階建て、延べ床面積約２万３千平方メートル。来年１月に着工する。３５０人体制で新規雇用は３５人程度の見込み。工場内に分散していた材料、生産、解析評価の技術研究３部門を集約。第５世代（５Ｇ）移動通信システム対応スマートフォンやＩｏＴ（モノのインターネット）機器に使うコンデンサー、燃料電池の主要部品などの研究開発を行うほか、航空宇宙、医療ヘルスケア分野への展開も図る。同市役所であった調印式には、塩田康一知事も立ち会った。同社の稲垣正祥執行役員上席は「世界に向けた最先端製品を生み出したい」と話した。国分工場は１９７２年操業で、同社国内最大の製造拠点。敷地面積は約３９万３千平方メートルで、従業員はパートを含め約４８５０人。