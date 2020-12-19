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時計 2020/12/19 16:19

新型コロナ　鹿児島市で新たに４０〜７０代の男女６人感染確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１９日、４０〜７０代の男女６人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。クラスター（感染者集団）関連はいない。

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