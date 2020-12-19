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時計 2020/12/19 17:18

新型コロナ　鹿児島県内で７人感染　累計８７５人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１９日、鹿屋市の４０代女性の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島市が発表した６人を含め、同日の感染確認は計７人。県内累計は８７５人。

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