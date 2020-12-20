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時計 2020/12/20 17:14

鹿児島県で２人感染、新型コロナ　累計８７７人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。姶良市の１０代男性と６０代女性。鹿児島市の同日の発表はなかった。県内の累計は８７７人。

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