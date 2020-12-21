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時計 2020/12/21 16:10

新型コロナ　鹿児島市で新たに３人感染確認　

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　鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３人確認したと発表した。１０歳未満男児、２０代の男性と、市外在住で県内の５０代女性。

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