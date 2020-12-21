新型コロナ　鹿児島市で新たに３人感染確認　

新型コロナ 鹿児島県内で４０人感染 一日で過去最多

新型コロナ、鹿児島県内休校相次ぐ 曽於市教員2人、鹿屋体育大生も2人感染

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使い捨てマスクの表はどっち？ 感染予防効果を上げる正しい着用、見分けるポイントは…