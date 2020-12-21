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時計 2020/12/21 17:10

新型コロナ　鹿児島県で４人感染

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　鹿児島県は２１日、６０代女性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島市が発表した３人を含め同日の感染確認は４人。県内累計は８８１人。

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