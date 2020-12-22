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時計 2020/12/22 16:06

新型コロナ　鹿児島市で新たに３人感染確認

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　鹿児島市は２２日、新型コロナウイルス感染者を新たに３人確認したと発表した。９０代男性、６０代男性、４０代女性。

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