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時計 2020/12/25 21:06

新燃岳レベル２引き上げ　鹿児島地方気象台

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南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は２５日午後９時、霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。１８日以降、火口直下で火山性地震が増加しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生する恐れがある。火口からおおむね２キロでは大きな噴石や火砕流に警戒を呼び掛けている。
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