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時計 2020/12/26 16:07

鹿児島市で４人感染確認　新型コロナ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。４０代から７０代の男女。

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