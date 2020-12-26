新型コロナ　鹿屋でクラスター、鹿児島県１５例目

鹿児島県は２６日、鹿屋市の「中華料理岩松」であった会食で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。同日発表した９人と２５日までに公表した５人の男女計１４人。２６日はこのほか、鹿屋市２人、垂水市１人、東京都１人の計４人の感染を発表した。同日の県内の感染確認は鹿児島市の４人を含め１７人。累計感染確認は９４６人。