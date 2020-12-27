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時計 2020/12/27 16:10

新型コロナ 鹿児島市で新たに５人感染確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２７日、新型コロナウイルス感染者を新たに５人確認したと発表した。２０代から４０代の男女。

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