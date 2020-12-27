新型コロナ　鹿児島県内で２０人感染　うち鹿屋の飲食店クラスター関連１２人　県内累計９６６人

鹿児島県は２７日、新型コロナウイルス感染者を新たに１５人確認したと発表した。５０〜８０代の男女。このうち、鹿屋市の飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連は１２人。鹿屋市が９人、南大隅町２人、錦江町１人。同クラスターは、前日発表した鹿屋市の１人を含め計２７人となった。そのほかは、姶良市２人、垂水市１人。鹿児島市が発表した５人を含め同日の県内の感染確認は計２０人。累計感染者は９６６人。