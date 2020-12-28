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新型コロナウイルス
2020/12/28 16:04
新型コロナ 鹿児島市で新たに２人感染確認
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鹿児島市は２８日、新型コロナウイルス感染者を新たに２人確認したと発表した。１０代と５０代の男性。いずれも発熱の症状がある。
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