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時計 2020/12/28 16:04

新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認

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　鹿児島市は２８日、新型コロナウイルス感染者を新たに２人確認したと発表した。１０代と５０代の男性。いずれも発熱の症状がある。

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