新型コロナ　鹿児島県内で１９人感染　うち鹿屋飲食店クラスターは１０人　県内累計９８５人

鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１７人確認したと発表した。このうち、鹿屋市の飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連は、鹿屋市の１０歳未満〜７０代の男女１０人。同クラスターは計３７人となった。ほかは、垂水市５人、姶良市１人、薩摩川内市１人。鹿児島市が発表した２人を含め同日の感染確認は計１９人。累計感染者は９８５人。