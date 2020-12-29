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時計 2020/12/29 16:15

新型コロナ　鹿児島市で新たに９０代男性１人感染確認

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　鹿児島市は２９日、９０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。発熱やせきなどの症状がある。

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