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新型コロナウイルス
2020/12/29 16:15
新型コロナ 鹿児島市で新たに９０代男性１人感染確認
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鹿児島市は２９日、９０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。発熱やせきなどの症状がある。
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