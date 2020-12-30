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気象・自然
2020/12/30 16:22
鹿児島で初雪、平年より3日早く
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鹿児島地方気象台は３０日、鹿児島市で初雪を観測したと発表した。平年より３日早く、昨シーズンより５０日早かった。県内には強い寒気が流れ込んでおり、３１日にかけて山地を中心に大雪の恐れがある。
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