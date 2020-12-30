鹿児島で初雪、平年より3日早く

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【コロナ おだまり男爵ママの告白】デマと偏見…「鹿児島出ていけ」に折れた心 捨てない中傷の手紙は「自分への戒め」

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「コロナが身近に」「街中でなく、こんな田舎で」… 郊外の会食クラスター発生 地元住民、驚きや不安 鹿児島・鹿屋

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新型コロナ 鹿屋でクラスター、鹿児島県１５例目

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２５日「ウィンターナイト大花火」 ２３カ所一斉打ち上げ

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児童生徒の感染、休校…コロナ情報「非公表」は鹿児島市だけ 鹿児島県の全教委

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新型コロナ 霧島市の鹿児島第一中高でクラスター 計９人感染 鹿児島県内１４例目

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新型コロナ 鹿児島県内で２０人感染 うち鹿屋の飲食店クラスター関連１２人 県内累計９６６人

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新型コロナ 鹿児島県内で１９人感染 うち鹿屋飲食店クラスターは１０人 県内累計９８５人

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新型コロナ 鹿児島県内で８人感染確認 うち鹿屋市の飲食店クラスター関連２人 県内累計９９３人

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新たな感染は20～80代男女9人（鹿児島市4、鹿屋市4、出水市1）新型コロナ・鹿児島25日発表