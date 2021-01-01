新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認　市内と東京の女性

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「コロナが身近に」「街中でなく、こんな田舎で」… 郊外の会食クラスター発生 地元住民、驚きや不安 鹿児島・鹿屋

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新型コロナ感染 鹿児島県内で１３人 累計１０００人超え １人死亡

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新型コロナ 鹿屋でクラスター、鹿児島県１５例目

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姶良市の病院でクラスター 職員、患者ら計９人 鹿児島県で新たに１０人感染確認 新型コロナ

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２５日「ウィンターナイト大花火」 ２３カ所一斉打ち上げ

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新型コロナ 鹿児島県内で８人感染確認 うち鹿屋市の飲食店クラスター関連２人 県内累計９９３人

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新型コロナ 鹿児島県内で２０人感染 うち鹿屋の飲食店クラスター関連１２人 県内累計９６６人

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新型コロナ 鹿児島県内で１９人感染 うち鹿屋飲食店クラスターは１０人 県内累計９８５人

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新たな感染は20～80代男女9人（鹿児島市4、鹿屋市4、出水市1）新型コロナ・鹿児島25日発表

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鹿児島県内３０日から強い寒波 天気大荒れ、大雪も