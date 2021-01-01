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時計 2021/01/01 16:09

新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認　市内と東京の女性

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。同市の５０代女性と、東京都の２０代女性。いずれも発熱や頭痛の症状がある。

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