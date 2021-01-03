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時計 2021/01/03 15:21

全日本高校女子サッカー、神村学園が初戦突破　福井工大福井に３－０

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南日本新聞ニュース
　サッカーの全日本高校女子選手権は３日、兵庫県で開幕し、神村学園は福井工大福井を３－０で破って２回戦ヘ進んだ。
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