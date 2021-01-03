新型コロナ　鹿児島市が１２人感染確認

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「コロナが身近に」「街中でなく、こんな田舎で」… 郊外の会食クラスター発生 地元住民、驚きや不安 鹿児島・鹿屋

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新型コロナ感染 鹿児島県内で１３人 累計１０００人超え １人死亡

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姶良市の病院でクラスター 職員、患者ら計９人 鹿児島県で新たに１０人感染確認 新型コロナ

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新型コロナ 鹿児島県内で１５人感染 県内累計１０３１人

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新型コロナ 鹿児島県内で８人感染確認 うち鹿屋市の飲食店クラスター関連２人 県内累計９９３人

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新型コロナ 鹿児島県内で２０人感染 うち鹿屋の飲食店クラスター関連１２人 県内累計９６６人

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新型コロナ 鹿児島県内で１９人感染 うち鹿屋飲食店クラスターは１０人 県内累計９８５人

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新たな感染は10歳未満～70代男女15人（鹿屋市3、曽於市3、薩摩川内3、奄美市2、日置市1、鹿児島市1、南大隅町1、東京1）新型コロナ・鹿児島1日発表

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新型コロナ 鹿屋でクラスター、鹿児島県１５例目

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新型コロナ 都城市を「感染警戒区域」に指定 宮崎県、４日から「イート」利用人数制限