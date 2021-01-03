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時計 2021/01/03 16:23

新型コロナ　鹿児島市が１２人感染確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１２人確認したと発表した。１０歳未満〜９０代の男女で、市内在住が７人、県内１人、東京１人、福岡３人。

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