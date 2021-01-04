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時計 2021/01/04 09:22

東九州道・国分－末吉財部ＩＣで通行止め

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は４日午前９時、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣ間の上下線を通行止めにした。同区間の下り線で同６時すぎに起きた事故による防護柵の緊急工事のため。復旧まで１時間以上を見込む。
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