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2021/01/04 11:32
東九州自動車道の通行止め解除 国分－末吉財部ＩＣ
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西日本高速道路は４日午前１１時１０分、事故による緊急工事のため同９時から不通となっていた東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣ間の上下線の通行止めを解除した。
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