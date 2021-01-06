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時計 2021/01/06 10:40

春高バレー　鹿児島女３回戦へ　県岐阜商に２－０

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南日本新聞ニュース
　バレーボールの第７３回全日本高校選手権は６日、２回戦があり、鹿児島県勢女子は、鹿児島女が県岐阜商を２－０のストレートで破り３回戦進出を決めた。
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