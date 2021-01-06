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2021/01/06 16:48
春高バレー 鹿児島商３回戦進出ならず 福島商に１－２
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バレーボールの第７３回全日本高校選手権は６日、２回戦があり、鹿児島県代表男子の鹿児島商は、福島商に１－２で敗れた。
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