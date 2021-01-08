【交通情報】高速バス、鹿児島－福岡終日運休　

新型コロナ 宮崎県が県全域に独自の緊急事態宣言 知事「歴史的な危機に直面」

新型コロナ 鹿児島県内で２７人感染 県内累計１１５７人

都城市で新たに17人感染 「緊急事態宣言」宮崎県内計105人最多更新 新型コロナ7日発表

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新型コロナ 都城市で新たに２８人感染確認 宮崎県過去最多80人、知事「正念場」