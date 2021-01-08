TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然
時計 2021/01/08 11:22

【交通情報】高速バス、鹿児島－福岡終日運休　

シェア
南日本新聞ニュース
　南国交通などは８日、雪の影響で鹿児島と福岡を結ぶ高速バスを終日運休する。九州自動車道の福岡インターチェンジ（ＩＣ）－八女ＩＣが積雪で上下線とも通行止めになっているため。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ