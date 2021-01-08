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新型コロナウイルス
2021/01/08 16:08
新型コロナ 鹿児島市で新たに１３人感染確認
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鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに１３人確認したと発表した。１０〜６０代の男女。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。
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