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時計 2021/01/09 08:19

【交通情報】南九州道の鹿児島西－市来通行止め

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路によると、南九州西回り自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣは、雪のため、９日午前５時４０分から上下線とも通行止めとなっている。
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