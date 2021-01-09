【交通情報】東九州道・国分－末吉財部で通行止め

新型コロナ 鹿児島県内で３２人感染 累計１１８９人

新たな感染は10～60代男女27人（鹿児島市18、鹿屋市3、霧島市2、曽於市2、大崎町1、福岡1）新型コロナ・鹿児島7日発表

新たな感染は10歳未満～90歳以上の男女32人（鹿児島市11、曽於市5、鹿屋市4、姶良市2、霧島市2、出水市2、いちき串木野市2、奄美市2、薩摩川内市1、南さつま市1）新型コロナ・鹿児島8日発表

都城市で新たに17人感染 「緊急事態宣言」宮崎県内計105人最多更新 新型コロナ7日発表

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新型コロナ 都城市で新たに２８人感染確認 宮崎県過去最多80人、知事「正念場」