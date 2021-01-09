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時計 2021/01/09 09:02

【交通情報】東九州道・国分－末吉財部で通行止め

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は９日午前８時２９分、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣの上下線を通行止めにした。事故による緊急工事のため。
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