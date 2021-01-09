TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然
時計 2021/01/09 10:53

南国鹿児島の雪景色　大雪警報、注意報すべて解除

シェア
雪化粧した荒崎休遊地に降りるツルの群れ＝９日、出水市荘
雪化粧した荒崎休遊地に降りるツルの群れ＝９日、出水市荘
拡大拡大
　寒波の影響で９日、鹿児島県内は各地で積雪が見られた。県本土の一部地域に出されていた大雪警報、注意報は同日午前１０時半現在すべて解除された。
雪が積もった市街地＝９日午前９時半ごろ、阿久根市の肥薩おれんじ鉄道阿久根駅前
桜島を望む高台の住宅地は雪で覆われた＝９日午前７時半、鹿児島市田上
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ