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2021/01/09 10:53
南国鹿児島の雪景色 大雪警報、注意報すべて解除
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雪化粧した荒崎休遊地に降りるツルの群れ＝９日、出水市荘
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寒波の影響で９日、鹿児島県内は各地で積雪が見られた。県本土の一部地域に出されていた大雪警報、注意報は同日午前１０時半現在すべて解除された。
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