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時計 2021/01/09 11:00

【交通情報】東九州道・国分－末吉財部の通行止め解除

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南日本新聞ニュース
　東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣの通行止めは、９日午前１０時５０分、上下線とも解除された。
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