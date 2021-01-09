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時計 2021/01/09 11:05

【交通情報】高速バスの鹿児島－福岡終日運休

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南日本新聞ニュース
　南国交通などは９日、鹿児島と福岡を結ぶ高速バスを終日運休する。積雪で九州自動車道の一部区間が上下線とも通行止めになっているため。
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