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時計 2021/01/09 13:34

【交通情報】南九州道・鹿児島西－薩摩川内水引の通行止め解除

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南日本新聞ニュース
　南九州西回り自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－薩摩川内水引ＩＣは９日午後１時、上下線とも通行止めが解除された。阿久根ＩＣ－出水ＩＣは雪による通行止めが続いている。
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