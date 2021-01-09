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時計 2021/01/09 15:23

【交通情報】南九州道・阿久根－出水の通行止め解除

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南日本新聞ニュース
　南九州西回り自動車道の阿久根インターチェンジ（ＩＣ）－出水ＩＣは９日午後３時、上下線とも通行止めを解除した。
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