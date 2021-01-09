【交通情報】南九州道・阿久根－出水の通行止め解除

新型コロナ 鹿児島県内で３２人感染 累計１１８９人

新たな感染は10歳未満～90歳以上の男女32人（鹿児島市11、曽於市5、鹿屋市4、姶良市2、霧島市2、出水市2、いちき串木野市2、奄美市2、薩摩川内市1、南さつま市1）新型コロナ・鹿児島8日発表

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都城で新たに19人感染確認 スポーツクラブと眼科をクラスター認定 宮崎県内は計72人、1人死亡 新型コロナ8日発表