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時計 2021/01/09 16:23

新型コロナ　鹿児島市で親族間クラスター　１４人が感染　県内１８例目

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は９日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が同市内の親族間で発生したと発表した。１月１日に３０人弱で新年会を行っていた。８日までに発表した１人を含め感染者は１４人。県内のクラスターは１８例目で、親族間は初めて。ほかに、７人の感染者を新たに確認し、同日の感染確認は計２０人。

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