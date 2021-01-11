新型コロナ　鹿児島県で１５人感染　累計感染１２６０人

鹿児島県は１１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに９人確認したと発表した。３０代〜９０歳以上の男女。肝付町が３人で８０代の男女と９０歳以上の女性、曽於市が２人で８０代女性と４０代男性、姶良市が２人で７０代男性と６０代女性、霧島市が４０代女性、東串良町が３０代女性。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。鹿児島市が発表した６人を含め、同日の県内の感染確認は計１５人。累計感染者は１２６０人。