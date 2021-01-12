南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
1
月
12
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
2021/01/12 16:03
新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認
Tweet
シェア
拡大
鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。２０～８０代の男女。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認
1月12日 16:03
鹿児島県さつま町の養鶏場で鳥インフル疑い 簡易検査で陽性
1月12日 14:56
霧島国際音楽祭 初の冬開催 華麗な音色で終幕
1月12日 13:00
農産物加工品ブランド周知を 加世田常潤高が統一ロゴマーク
1月12日 11:00
子ども食堂に届いた毛糸60玉どうしよう ＳＮＳに応じた編み物上手から善意続々 帽子、マフラーに託した思い
1月12日 10:30
コアラ舎、赤ちゃんにぎやか 国内最多１２匹 鹿児島市・平川動物公園
1月12日 10:00
草留さん、Ａ級優勝 鹿児島新春将棋
1月12日 09:00
イルミネーション鮮やかに 学習成果生かし製作 頴娃高
1月12日 08:00
宮崎県で新たに29人感染確認（都城市7、小林市3、三股町2、日南市1など）新型コロナ11日発表、累計1324人
1月12日 07:30
新たな感染は10代～90歳以上男女15人（鹿児島市6、姶良市2、曽於市2、霧島市1、肝付町3、東串良町1）新型コロナ・鹿児島11日発表
1月12日 07:00
受験控え、灯明ともし合格祈願 鹿児島市・梅ケ渕観音
1月12日 06:30
出水飛来ツル、歴代最多が確定 １万７３１５羽
1月11日 23:00
ダイアリー表紙に作品 「あ」ちりばめデザイン 障害者事業所全国組織採用 薩摩川内・施設通所の高橋さん
1月11日 22:30
除災の鬼、コロナ収束願い練り歩き 曽於・熊野神社
1月11日 22:00
「勧学祭」開き、園児の成長祈る 西之表・現和
1月11日 21:00
新鮮食材と“撮り鉄”名所の絶景いかが 直売所「薩摩高城館」がオープン 薩摩川内
1月11日 20:30
「いっごまん」修業中 宮之城伝統の味守る ４代目候補・是枝樹さん
1月11日 20:00
新型コロナ 鹿児島県で１５人感染 累計１２６０人
1月11日 18:07
新型コロナ 鹿児島市で新たに６人感染確認
1月11日 16:11
鹿児島市で消防出初め式 はしご乗りは中止
1月11日 13:00
鹿児島市教委、感染公表基準を一部変更 新型コロナ
1月11日 12:00
新型コロナ 会食33％、職場21％ 4～10月分感染状況、鹿児島市分析 20代が最多3割
1月11日 11:30
成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」
1月11日 11:00
「きみの星座は？」幼児向けの星空解説会 鹿児島市立科学館
1月11日 11:00
「塩山神」のほこら発見 住民ら書物手がかりに 志布志
1月11日 10:00
「高田村づくり委員会」活性化で農林水産大臣賞 川辺
1月11日 09:00
南国情緒豊かに歓迎 砂むし会館階段に巨大アート 指宿
1月11日 08:00
新たな感染は10代～90歳以上の男女17人（鹿児島市5、曽於市4、霧島市2、姶良市1、鹿屋市1、指宿市1、出水市1、肝付町1、与論町1…
1月11日 07:15
都城市で新たに16人感染確認 宮崎県内は計49人、累計1295人 新型コロナ10日発表
1月11日 06:45
菜の花マラソン ウェブ大会始まる 指宿市
1月11日 06:30
戻る
このページのトップへ
▲