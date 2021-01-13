新型コロナ　鹿児島市で新たに８人感染確認

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新型コロナ 都城市で新たに２８人感染確認 宮崎県過去最多80人、知事「正念場」

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都城・三股圏域に宮崎県が外出自粛と飲食店の時短要請 コロナ感染急増、警戒基準「最高」超える

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「宮崎緊急事態宣言」生活どうなる、飲食店悲鳴 コロナ感染急増の都城市閑散 隣町の鹿児島・曽於市も厳戒「恐怖身近に」

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たわわタウン内店舗で感染者 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内で３６人感染 過去２番目の多さ、累計１１３０人

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新型コロナ 鹿児島市で親族間クラスター １４人が感染 県内１８例目

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新型コロナ 宮崎県が県全域に独自の緊急事態宣言 知事「歴史的な危機に直面」

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新型コロナ 鹿児島県内で３２人感染 累計１１８９人

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都城市で新たに22人感染 市郡医師会病院をクラスター認定 宮崎県内は鹿児島県在住4人含む計76人 新型コロナ9日発表

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新型コロナ 鹿児島県で３９人感染 県内累計１２２８人