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時計 2021/01/14 16:11

新型コロナ　鹿児島市で新たに６人感染確認

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　鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６人確認したと発表した。１０～６０代の男女。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。

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