新型コロナ　鹿児島市で新たに６人感染確認

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新型コロナ 鹿児島県内２１人感染 肝付町の介護事業所でクラスター 県内１９例目

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鹿児島市の県立高校生がコロナ感染、全学年が自宅待機

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新たな感染は20代～90歳以上の男女20人(肝付町6、鹿児島市4、霧島市4、志布志市2、姶良市1、曽於市1、伊佐市1､奄美市1) 新型コロナ・鹿児島12日発表

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霧島国際ホテル５月閉館 コロナ禍で宿泊客激減 「５０年のご愛顧に感謝」

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都城市で新たに6人感染確認 眼科クラスター認定撤回 宮崎県内は計41人、高齢者1人死亡 新型コロナ13日発表、累計1378人

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肝付の通所介護事業クラスター計10人 新たな感染は10代～90歳以上男女21人（鹿児島市7、霧島市3、曽於市2、志布志市2、鹿屋市1、日置市1、いちき串木野市1、奄美市1、湧水町1、広島1、福岡1）新型コロナ13日発表

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都城市で4人感染、うち１人はスポーツクラブ関連 宮崎県内は計13人 新型コロナ12日発表

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ＫＹＴスタッフ２人感染 新型コロナ・鹿児島

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１００歳企業 鹿児島県内２２社 民間調べ

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たわわタウン内店舗で感染者 新型コロナ・鹿児島