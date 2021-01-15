新型コロナ　鹿児島市で新たに６人感染確認

１．

鹿児島県で新型コロナ１７人感染 累計１３１８人

２．

鹿児島市の県立高校生がコロナ感染、全学年が自宅待機

３．

鹿児島知事、隣県との往来自粛要請 コロナ感染拡大の熊本・宮崎・沖縄、２月７日まで

４．

新たな感染者は10歳未満～90歳以上の男女17人（鹿児島市6、霧島市3、奄美市3、姶良市2、鹿屋市1、垂水市1、瀬戸内町1）新型コロナ14日発表

５．

都城市で新たに6人感染確認 眼科クラスター認定撤回 宮崎県内は計41人、高齢者1人死亡 新型コロナ13日発表、累計1378人

６．

正社員３００人新規確保 半導体部品の需要増 京セラ川内

７．

肝付の通所介護事業クラスター計10人 新たな感染は10代～90歳以上男女21人（鹿児島市7、霧島市3、曽於市2、志布志市2、鹿屋市1、日置市1、いちき串木野市1、奄美市1、湧水町1、広島1、福岡1）新型コロナ13日発表

８．

生徒感染の県立高１５日再開 新型コロナ・鹿児島

９．

都城市で新たに3人感染確認 宮崎県内は計48人、累計1426人 新型コロナ14日発表

10．

新型コロナ 鹿児島県内２１人感染 肝付町の介護事業所でクラスター 県内１９例目