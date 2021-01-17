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新型コロナウイルス
2021/01/17 16:07
新型コロナ 鹿児島市で新たに６人感染確認
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鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６人確認したと発表した。いずれも同市在住の１０代男性、２０代男女各２人、６０代の女性。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。
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