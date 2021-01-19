口永良部島の噴火警戒レベル２に引き下げ

１．

新型コロナ 鹿児島県内２１人感染 肝付町の介護事業所でクラスター 県内１９例目

２．

鹿児島市の県立高校生がコロナ感染、全学年が自宅待機

３．

鹿児島県で新型コロナ１７人感染 累計１３１８人

４．

新たな感染は20代～90歳以上の男女20人(肝付町6、鹿児島市4、霧島市4、志布志市2、姶良市1、曽於市1、伊佐市1､奄美市1) 新型コロナ・鹿児島12日発表

５．

通所介護事業所クラスター計11人に 新たな感染者は10歳未満～90歳以上の男女14人（鹿児島市5、姶良市4、垂水市2、鹿屋市1、霧島市1、肝付町1） 新型コロナ15日発表

６．

都城市で4人感染、うち１人はスポーツクラブ関連 宮崎県内は計13人 新型コロナ12日発表

７．

新型コロナ 鹿児島県で１４人感染 累計１３７１人

８．

新型コロナ 鹿児島県で２５人感染 累計１３５７人

９．

新型コロナ 鹿児島県内１６人感染 累計１３８７人

10．

新型コロナ 鹿児島県で１４人感染、１人死亡 累計１３３２人