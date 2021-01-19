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火山
2021/01/19 11:21
口永良部島の噴火警戒レベル２に引き下げ
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福岡管区気象台は１９日午前１１時、屋久島町口永良部島の新岳火口は、居住地域近くまで影響を及ぼす噴火の可能性が低くなったとして、噴火警戒レベルを３（入山規制）から２（火口周辺規制）に引き下げた。２０１９年１０月に噴火警戒レベルを３に引き上げていた。
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