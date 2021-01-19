新型コロナ　鹿児島市で新たに６人感染確認

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【コロナ おだまり男爵ママの告白】デマと偏見…「鹿児島出ていけ」に折れた心 捨てない中傷の手紙は「自分への戒め」

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「コロナが身近に」「街中でなく、こんな田舎で」… 郊外の会食クラスター発生 地元住民、驚きや不安 鹿児島・鹿屋

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新型コロナ 都城市で新たに２８人感染確認 宮崎県過去最多80人、知事「正念場」

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新型コロナ感染 鹿児島県内で１３人 累計１０００人超え １人死亡

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新型コロナ 鹿屋でクラスター、鹿児島県１５例目

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都城・三股圏域に宮崎県が外出自粛と飲食店の時短要請 コロナ感染急増、警戒基準「最高」超える

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たわわタウン内店舗で感染者 新型コロナ・鹿児島

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姶良市の病院でクラスター 職員、患者ら計９人 鹿児島県で新たに１０人感染確認 新型コロナ

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「宮崎緊急事態宣言」生活どうなる、飲食店悲鳴 コロナ感染急増の都城市閑散 隣町の鹿児島・曽於市も厳戒「恐怖身近に」

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２５日「ウィンターナイト大花火」 ２３カ所一斉打ち上げ