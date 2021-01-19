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時計 2021/01/19 18:12

福岡女性刺殺、１５歳少年を検察官送致　鹿児島家裁決定

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南日本新聞ニュース
　福岡市中央区の商業施設で昨年８月、女性客（２１）が殺害された事件で、鹿児島家裁は１９日、殺人や窃盗などの疑いで家裁送致された少年（１５）を検察官送致（逆送）すると決定したことを明らかにした。
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